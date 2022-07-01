Петропавловск-Камчатский, 1 июля, 2022, 06:07 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов, поздравляя 1 июля жителей с Днём образования субъекта, отметил, что объединение Камчатской области и Корякского автономного округа дало мощный импульс к развитию, решению социальных вопросов и укреплению экономики.

Пресс-служба губернатора Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

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«Безусловно, история освоения полуострова началась не 15 лет назад — в этом году мы отмечаем 325 лет со дня основания первого острога на берегах реки Камчатки Владимиром Атласовым, — но именно объединение двух регионов дало мощный импульс к развитию, решению социальных вопросов и укреплению экономики. За это время многое удалось сделать. Развивается инфраструктура, ведётся строительство объектов образования, здравоохранения, появляются новые точки притяжения для туристов. Вместе с тем более важно то, что на Камчатке создаются новые рабочие места для молодёжи, благодаря которой мы делаем наш регион местом, в котором хочется жить и работать», — сказал губернатор Камчатки.

По словам Владимира Солодова, многое в крае ещё предстоит сделать — повысить качество жизни, обеспечить тот уровень сервиса, который ожидают жители, сделать краевую столицу более привлекательной. Глава региона отметил, что добиться успехов можно только работая совместно с населением и поблагодарил каждого жителя края за вклад в развитие Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском 2 июля состоится празднование 15-летия со дня объединения Камчатской области с Корякским автономным округом и образования Камчатского края. Торжественные мероприятия в центре города начнутся с 12:00.