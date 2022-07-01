Тирана, 1 июля, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Правительство Албании 30 июня представило общественности черновик закона «О контроле за выращиванием и обработкой растения каннабиса и производстве его субпродуктов в медицинских и промышленных целях».

Albinfo Эльбасан, Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, законопроект предполагает создание Национального агентства по контролю и мониторингу за производством и обработкой наркотика, ставка которого будет находится в Тиране. Агентство будет тесно сотрудничать с минздравом и разработает критерии аккредитации производителей.

Лицензия на производство будет пересматриваться каждые три года.

Предполагается, что на каждом этапе производства агентство будет осуществлять контроль за лицензированными предприятиями, при этом в случае использования каннабиса в немедицинских целях будет уведомляться национальная и международная полиция.

При этом все предприятия, которые подают заявку на предоставление лицензии на производство медицинского каннабиса, должны обладать опытом работы в соответствующей области и сертификатом, выпущенным Европейским агентством по лекарствам. Минимальный капитал предприятий должен составлять 100 млн леков или 45 млн рублей.