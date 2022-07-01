Пекин, , 06:03 — REGNUM Около 100 лидеров журналистских организаций и представителей средств массовой информации из более чем 60 стран и регионов приняли участие в виртуальном китайском форуме 29 июня, чтобы обсудить социальную ответственность средств массовой информации, сообщает агентство Синьхуа.

Здание «Синьхуа» в Пекина snowyowls

Форум журналистов «Пояса и пути» 2022 года, пятый в своем роде, был организован Всекитайской ассоциацией журналистов (ACJA). Выступая на форуме, президент ACJA Хэ Пин сказал, что в настоящее время изменения и невиданная за столетие пандемия взаимосвязаны, а международная ситуация сложна и нестабильна. Он добавил, что международное сообщество сталкивается с многочисленными вызовами.

Он сказал, что ACJA готова объединить усилия с журналистскими организациями из всех стран, чтобы помочь средствам массовой информации соблюдать свои социальные обязанности и внести свой вклад в построение сообщества с общим будущим для человечества посредством объективных репортажей, научных суждений и рационального анализа.

Форум проходил под председательством Лю Сыяна, вице-президента ассоциации, который также является секретарем группы ведущих членов партии ассоциации.