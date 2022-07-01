Вена, , 06:02 — REGNUM Ряд шагов по закрытию офиса координатора проектов на Украине инициировала ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Об этом 30 июня объявили глава организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

ОБСЕ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как пояснил Рау, такое решение было принято в связи с тем, что не было достигнуто соглашения по вопросу продления мандата на продолжение работы ОБСЕ из-за позиции Российской Федерации. Рау выразил сожаление, что на такой шаг ОБСЕ вынуждена была пойти, «несмотря на подавляющую поддержку со стороны стран-участниц».

Напомним, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ вела свою работу на территории Украины с 2014 года. Действующий мандат миссии не был продлён из-за позиции России на постоянном совете ОБСЕ 31 марта 2022 года по вопросу продления мандата мониторинговой миссии.

Российская сторона неоднократно обвиняла сотрудников миссии ОБСЕ на Украине в пособничестве киевским нацистам и сокрытии преступлений украинских боевиков. Кроме того, были захвачены документы, прямо свидетельствующие о шпионаже сотрудников СММ ОБСЕ в пользу Украины.

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