Тегеран, , 18:33 — REGNUM 10 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой заявил, что Иран готов внести свой вклад в дипломатическую мирную инициативу по урегулированию продолжающегося кризиса на Украине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре еще раз подчеркнул принципиальную позицию Исламской Республики Иран против разрушительных кризисов и отметил:

«Принимая во внимание недавнюю встречу между президентом Ибрагимом Раиси и его российским коллегой Владимиром Путиным в Туркменистане, а также переговоры с министром иностранных дел России, Иран сосредоточен на дипломатическом мирном урегулировании украинского кризиса».

Иранский представитель сообщил, что отношения Исламской Республики Иран с Республикой Украина на протяжении последних трех десятилетий основывались на дружбе, взаимном уважении, сохранении взаимных интересов и сотрудничестве, отметив, что и сегодня Тегеран готов к сотрудничеству в открытии коридора для транспортировки продукции в Черном море.

Иранский высокопоставленный дипломат тем временем пригласил своего украинского коллегу посетить Тегеран при первой удобной возможности.