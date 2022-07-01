Маданг, 1 июля 2022, 05:58 — REGNUM Вблизи северного побережья Папуа — Новой Гвинеи 1 июля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6. Об этом сообщает государственная сейсмологическая служба Австралии.
Эпицентр землетрясения располагался неподалёку от города Маданг (30 тыс. жителей), являющегося административным центром одноимённой провинции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 64 километра.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.
Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали сейсмологи на территории Филиппин.
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