Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи
Маданг, Папуа — Новая Гвинея, 1 июля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Вблизи северного побережья Папуа — Новой Гвинеи 1 июля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6. Об этом сообщает государственная сейсмологическая служба Австралии.
Ady_Fauzan
Папуа — Новая Гвинея
Эпицентр землетрясения располагался неподалёку от города Маданг (30 тыс. жителей), являющегося административным центром одноимённой провинции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 64 километра.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.
Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали сейсмологи на территории Филиппин.