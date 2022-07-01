Маданг, Папуа — Новая Гвинея, 1 июля, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Вблизи северного побережья Папуа — Новой Гвинеи 1 июля были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,6. Об этом сообщает государственная сейсмологическая служба Австралии.

Ady_Fauzan Папуа — Новая Гвинея

Эпицентр землетрясения располагался неподалёку от города Маданг (30 тыс. жителей), являющегося административным центром одноимённой провинции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 64 километра.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали сейсмологи на территории Филиппин.