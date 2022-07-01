Тегеран, 1 июля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. 30 июня официальный представитель министерства иностранных дел ИранаНасер Канани отверг необоснованные обвинения, выдвинутые в совместном заявлении двух арабских официальных лиц в Манаме (Бахрейн) против Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В ответ на недавние заявления, сделанные двумя арабскими официальными лицами, Канани заявил, что подобные высказывания являются предвзятыми, контрпродуктивными и вытекают из конкретных целей и мотивов.

Предложив странам должным образом разобраться в региональных уравнениях и обратить внимание на роль и положение Исламской Республики Иран в западноазиатском регионе, он указал на их тщетное упорство в продвижении иранофобии. Иранский представитель подчеркнул, что такой исход просто служит интересам Израиля в регионе.

Канани также отметил, что сохранение ядерных достижений является неотъемлемым и законным правом Исламской Республики Иран, при этом оборонный и ракетный потенциал основаны на стратегической политике в рамках оборонной доктрины Исламской Республики Иран.

Подтвердив добрую волю Исламской Республики в поддержании и расширении отношений с соседями, а также арабскими и исламскими странами, Канани назвал усилия 13-го правительства в этом отношении еще одним ярким примером дружелюбия Ирана.