Благовещенск, , 05:57 — REGNUM В Благовещенске начнётся строительство ледовой арены при Амурском государственном университете (АмГУ). Там смогут заниматься спортом студенты вуза, будут работать детские секции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе правительства региона.

Ледовая арена Patineuse 94

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Возведение нового крытого комплекса с искусственным льдом начнётся в течение двух месяцев. Подрядчиком работ выбрали компанию ООО «Мастер Плит Строй». Подготовка к возведению ледовой арены идёт по графику.

«Каток АмГУ в областной столице станет третьей площадкой с искусственным льдом. На новой ледовой арене смогут заниматься как студенты университета, так и жители города, будут работать детские секции. Всего же на территории области на данный момент пять площадок с искусственным льдом: в Новобурейском, Райчихинске, Свободном и два в Благовещенске», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске достроят набережную реки Амур и возведут вдоль неё противопаводковые сооружения. На эти цели Приамурье получит 1,6 млрд рублей.