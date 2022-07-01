В столице Приамурья построят третий крытый каток
Благовещенск, 1 июля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. В Благовещенске начнётся строительство ледовой арены при Амурском государственном университете (АмГУ). Там смогут заниматься спортом студенты вуза, будут работать детские секции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июля в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: Столица Приамурья получит федеральные деньги на строительство набережной
Возведение нового крытого комплекса с искусственным льдом начнётся в течение двух месяцев. Подрядчиком работ выбрали компанию ООО «Мастер Плит Строй». Подготовка к возведению ледовой арены идёт по графику.
Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске достроят набережную реки Амур и возведут вдоль неё противопаводковые сооружения. На эти цели Приамурье получит 1,6 млрд рублей.