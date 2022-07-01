Тегеран, , 19:44 — REGNUM 30 июня министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 389, причем трое иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Еще трое иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 389», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 529 новых случаев заражения COVID-19, при этом 93 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 062 657 пациентов из общего числа 7 238 126 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете указано, что 176 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 644 387 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 996 602 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.