Москва, 1 июля, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 1 июля поздравил жителей Камчатки с 15-летием со дня слияния Камчатской области и Корякского автономного округа в единый субъект — Камчатский край, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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«Объединение Камчатской области и Корякского автономного округа в 2007 году стало большим, значимым событием для российского Дальнего Востока и всей страны. Открыло новые возможности для эффективного социально-экономического развития региона, укрепления весомого потенциала местной промышленности и сельского хозяйства», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава государства отметил, что одна из главных задач Камчатки — развитие туризма и в очередной раз напомнил, что это «удивительный по красоте заповедный край, известный своей уникальной природой, могучими вулканами и термальными источниками, интересными пешими и водными маршрутами, радушием и гостеприимством жителей».

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском 2 июля состоится празднование 15-летия со дня объединения Камчатской области с Корякским автономным округом и образования Камчатского края. Торжественные мероприятия в центре города начнутся с 12:00.