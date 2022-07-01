Тегеран, 1 июля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. 30 июня заместитель главы судебной власти Ирана и секретарь Высшего совета Ирана по правам человекаКазем Гарибабади заявил, что Исламская Республика добивается особого статуса тех иранцев, которые были взяты в заложники США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

«США являются крупным нарушителем прав человека как внутри страны, так и на международном уровне», — заявил Казем Гарибабади журналистам в кулуарах конференции, посвященной правам человека в Соединенных Штатах.

Он подчеркнул, что для Вашингтона права человека — это всего лишь инструменты для оказания политического давления на независимые государства с целью достижения собственных внешнеполитических целей.

Гарибабади также призвал международное сообщество привлечь США к ответственности за совершенные преступления.

По данным Mehr News, ряд иранцев были заключены в тюрьму в США под ложными предлогами обхода незаконных санкций.