Приштина, Сербия, 1 июля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь ЕС Петер Стано 30 июня выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что в ЕС уведомлены о планах правительства Косово относительно смены порядка использования автомобильных номеров и въезда на территорию Косово для граждан Сербии.

Ec.europa.eu Петер Стано

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Стано подчеркнул, что, в соответствии с соглашениями о свободе передвижения 2011 и 2016 года у Косово есть право постепенно вывести из обращения внутренние сербские номера с обозначением KM, (Косово и Метохия) и заменить их на номера RKS, выпущенные в Косово: «В соглашениях однозначно сказано, что в Косово используются только номера, выпущенные в Косово».

Тем не менее политик подчеркнул, что албанская администрация должна дать достаточно времени для введения этой меры и проводить консультации с гражданами при реализации этих мер, поскольку свобода передвижения является краеугольным камнем ЕС.

29 июня в правительстве Косово заявили о намерении провести демонтаж внутренних сербских номеров, но только относящихся к косовским муниципалитетам. Их будут заменять на соответствующие косовские номера. Перерегистрация автомобилей будет проходить с 1 августа и до 30 сентября.