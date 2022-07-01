Москва, 1 июля, 2022, 05:47 — ИА Регнум. В пятницу, 1 июля, в Москве будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пречистенская набережная. Жара в Москве

В ночь на 2 июля в Москве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +10… +12 °C.

Ветер северный, северо-восточный 7−12 м/с, ночью — северо-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +26 °C днём. Ночью — +7… +12 °C.

В субботу 2 июля, днём в столице ожидается +27… +29 °C, по области +24… +29 °C, переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный на порывах до 13 м/с. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву 2 июля вернётся тропическая погода, когда температура воздуха днём будет достигать +26… +31 °C, а ночью — +15… +20 °C.