Хабаровск, 1 июля, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В Хабаровском крае выпускные вечера прошли для 5476 учеников из 240 школ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экзамен

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В этом году абитуриентов готовы принять 29 техникумов и колледжей края, а также 15 вузов и филиалов.

В Хабаровском крае 37 стобалльников по ЕГЭ: 18 по русскому языку, пять — по истории, восемь — по литературе, четыре — по обществознанию и по одному по географии и химии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье 10,5 тыс. выпускников сдали ЕГЭ — по предварительным результатам, 100 баллов получил 31 ученик.