Тегеран, 1 июля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. 30 июня министр обороны ПакистанаХаваджа Мухаммад Асиф подчеркнул важность сотрудничества с Ираном в области безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Асиф сделал это заявление на встрече с послом Ирана в ИсламабадеМохаммадом Али Хоссейни.

Стороны обсудили связи между двумя странами и подчеркнули необходимость скорейшего подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области безопасности.

Они также отметили важность ускорения усилий по борьбе с контрабандой на совместных границах между двумя странами.

Пакистанский министр объявил о своей готовности нанести официальный визит в Тегеран для дальнейших переговоров по расширению двусторонних отношений.

По данным министерства обороны Пакистана, представители двух стран также обсудили текущую ситуацию в Афганистане. В заявлении также говорится, что Асиф призвал к региональному сотрудничеству для содействия миру в Афганистане, где, по его словам, люди заслуживают благополучия и прогресса.