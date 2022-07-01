Хартум, , 05:41 — REGNUM До девяти человек возросло число жертв столкновений с силовиками во время протестных акций в Судане. Об этом 1 июля сообщил информационный портал Al-Mashhad al-sudani.

Протесты в Судане M.Saleh

Десятки тысяч человек присоединились к протестному народному маршу против военных властей, организатором которого стал политический альянс «За свободу и перемены», который является крупнейшим оппозиционным движением в Судане. Участники протестной акции требовали от военных сил немедленной передачи власти гражданским политикам, а также отстранить армию от политики. Марш состоялся в 30 городах страны.

Протестные акции перешли в столкновение с силовиками, которые разгоняли демонстрантов с применением спецсредств. В результате столкновений погибли девять человек, сотни людей получили травмы. Самое большое число погибших зарегистрировано в Омдурмане, где силовики применили оружие против митингующих. Жертвы столкновений были в городе Хартуме, столице Судана, и в Бахри, расположенном в столичном округе. Отмечается, что много людей пострадали от воздействия слезоточивого газа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи погибших в результате столкновений с силовиками в ходе протестных акций в Судане.

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