Тегеран, 1 июля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. 30 июня президент ИранаИбрагим Раиси заявил, что присутствие израильского режима в регионе создает напряженность и не служит на руку региональной безопасности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

Раиси сделал это замечание на встрече со своим азербайджанским коллегойИльхамом Алиевым в Ашхабаде в кулуарах саммита глав прикаспийских государств.

Президент Ирана подчеркнул, что региональная безопасность устанавливается только на основе сотрудничества между странами региона.

Раиси сослался на состоявшийся ранее саммит в Ашхабаде и отметил, что одним из ключевых преимуществ проведения региональных встреч является то, что вовлечённые государства прокладывают путь для укрепления взаимопонимания между ними.

Президент Ирана отметил, что Тегеран и Баку обладают потенциалом для дальнейшего расширения связей в политической, экономической и торговой, а также культурной областях.

Он подчеркнул: «Поскольку Иран обладает высоким потенциалом в инженерно-технической области, а также в области транзита и транспорта, эти сферы могут послужить основой для дальнейшего сотрудничества между двумя сторонами».