Сан-Хосе, , 05:35 — REGNUM В Коста-Рике в связи с приближением циклона 30 июня началась эвакуация жителей из потенциально уязвимых районов. Об этом Национальная комиссия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

В ближайшие часы метеорологи ожидают усиления циклона и превращения его в первый в карибском регионе в этом сезоне тропический шторм, который назовут «Бонни». Власти предполагают, что циклон, который днём 1 июля достигнет карибского побережья Коста-Рики, обрушит на некоторые районы до 200 мм осадков. На значительной части территории страны в связи непогодой объявлен максимальный уровень угрозы.

Тропический шторм Pixabay.com

Национальная комиссия Коста-Рики по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Несколько деревень в районе Сарапики превентивно эвакуируют».

Всего в безопасные зоны страны планируется вывезти не менее 950 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Коста-Рики объявила зелёный уровень опасности на большей части территории в связи с прогнозом увеличения количества осадков, связанных с тропической волной, которая пройдёт над территорией страны.

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