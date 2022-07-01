Белград, 1 июля, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Специальный представитель Европейского союза по Западным Балканам и диалогу Косово и Сербии Мирослав Лайчак 30 июня на своей странице в социальной сети в 23:00 по местному времени (00:00 по московскому) заявил, что выслушал позиции правящей коалиции и оппозиции Сербии по диалогу с Косово.

Hague.mfa.sk Мирослав Лайчак

Переговорщик подчеркнул, что нормализация отношений с Косово соответствует интересам Сербии, а потому требует межпартийного сотрудничества.

Лайчак прибыл в Белград 29 июня, до этого словацкий дипломат два дня встречался с косовскими политиками в Приштине и Северной Митровице. Среди своих задач в ходе этой поездки он называет подготовку встречу глав Косово и Сербии в июле.