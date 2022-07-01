Южно-Сахалинск, , 05:27 — REGNUM Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Курильской гряды, выбросил столб пепла высотой 1000 метров, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Вид на вулкан Эбеко (сс) amanderson2

«На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 1 км», — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС России, пепловый шлейф ушел на юг от исполина. В населенных пунктах острова Парамушир выпадения пепла не фиксировалось. Также не ощущался и запах сероводорода. В связи с этим предполагается, что выброс не представляет угрозы для жителей острова.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня на вулкане Эбеко произошло два пепловых выброса за сутки. Высота столбов составляла от 1,5 до двух километров над уровнем моря. Опасности для жителей Северо-Курильска выброс не представлял.

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