Белград, , 05:34 — REGNUM Глава Коалиции Албанцев, проживающих в Прешевской долине в Сербии, Шаип Камбери, получил достаточно голосов для получения кресла в Народной Скупщине.

Шаип Камбери Личная страница в социальной сети Shaip Kameri

Об этом сообщало албанское новостное агентство Telegrafi 30 июня в 23:00 по местному времени. За одно кресло в Скупщине развернулась ожесточенная борьба — выборы на избирательном участке в Терноце проводились пять раз на протяжение нескольких месяцев. В последний раз Камбери получил 698 голосов из 705 при необходимых 610.

Отметим, в предыдущих составах Скупщины албанцы получали 2-3 голоса. Активную борьбу против предоставления албанцам голоса в парламенте в 2022 году развернул Ивица Дачич, глава Социалистической партии Сербии.

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