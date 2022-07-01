Москва, 2 июля, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Турция, согласившись на приём Швеции и Финляндии в ряды НАТО, получила необходимые ей уступки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июня заявил политолог Аслан Рубаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«То, что Турция рано или поздно согласится на приём в НАТО Швеции и Финляндии, не может вызывать удивления. Она просто выторговывала для себя более выгодное положение. Швеция и Финляндия, вероятно, удовлетворили Турцию по тем вопросам, которые не были открыты для широкой публики. Реджеп Тайип Эрдоган не готов размениваться на меньшее, и поэтому они явно выполнили те условия, которые он ставил. Добившись своего, Эрдоган изменил позицию. Он очень непоследователен, действует сиюминутно, держит нос по ветру, и, как только видит что-то выгодное для Турции, он, естественно, соглашается. Хотя возможен и второй сценарий событий. На него могли надавить из-за океана и убедить согласиться на принятие этих двух стран в НАТО», — сказал эксперт.

Напомним, что первоначально отказывавшаяся от дачи согласия на приём Швеции и Финляндии в НАТО Турция 28 июня изменила своё решение и согласилась на расширение Альянса.