Вашингтон, 1 июля, 2022, 05:22 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Украины может разрешиться тремя разными способами, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью журналу The Spectator.

University of Michigan's Ford School Генри Киссинджер

По его словам, первый сценарий подразумевает мгновенное прекращение боевых действий, при этом под контролем России остается освобожденная часть Донбасса и Украины. Он отметил, что это будет считаться победой Москвы, несмотря на издержки. Такой вариант также снизит влияние НАТО в мире.

Второй сценарий, который называет Киссинджер, подразумевает вытеснение России из Донбасса и Крыма. Однако, по его мнению, такой вариант развития событий может привести к полноценной войне с Россией. Третий вариант — возвращение ситуации к той, которая была до начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

«Украина будет перевооружена и связана с НАТО, если не войдет в альянс. Остальные проблемы можно урегулировать путем переговоров», — подчеркнул Киссинджер.

При этом Киссинджер считает, что третий сценарий будет максимально невыгодным для России и российского лидера Владимира Путина. Он подчеркнул, что НАТО получит в состав альянса Финляндию и Швецию, а также, возможно, Украину, которая располагает самыми крупными вооруженными силами в Европе.