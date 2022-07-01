Биробиджан, 1 июля, 2022, 05:25 — ИА Регнум. В Еврейской автономии возбуждено уголовное дело в отношении директора кладбища Биробиджана. Его подозревают в получении взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЕАО и Хабаровскому краю.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка. Коррупция

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Деньги руководитель вымогал у тех, кто занимался вырубкой деревьев на кладбище. Разрешение на эту деятельность они могли получить только за мзду, в противном случае директор грозился разорвать контракт.

Ведётся следствие, руководитель кладбища заключён под стражу по решению суда.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший заведующий кладбищами во Владивостоке осуждён за получение 5,5 млн рублей взяток. Ему предстоит отбывать срок в колонии строгого режима 5 лет.