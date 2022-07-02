2 июля 2022 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 00:18 — REGNUM Пока внимание общественности обращено в сторону специальной военной операции, представители российской и зарубежной биг-фармы (всё еще работающие на рынке РФ) попытались согласовать повышение цен на вакцину для профилактики пневмококковой инфекции и пентавакцину для профилактики пяти наиболее опасных детских заболеваний. ФАС не нашла оснований для роста цен, указав на недоказанность экономической обоснованности этого шага, и не согласовала заявки. Кто же планировал повысить цены и на что? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Эрнест Бор. Вакцинация

О том, что была сделана попытка перерегистрации предельных цен на препараты «Пентаксим» и «Превенар», со ссылкой на ФАС России ранее сообщил ТАСС и еще ряд изданий. Со ссылкой на пресс-службу ведомства уточнялось, что согласование не прошло «из-за того, что производителями не доказана экономическая обоснованность увеличения их стоимости на заявленный уровень».

Бенефициары: «Пентаксим»

Кто же выступал заявителем в обращении? А это знакомые всё лица — французская компания Sanofi и российская компания «Нанолек», а также американская Pfizer и российская «Петровакс».

Производителем «Пентаксима» в государственном реестре лекарственных средств, а также держателем регистрационного удостоверения фигурирует компания Sanofi Pasteur S. A («Санофи Пастер С. А.», Франция), а в графе вторичная упаковка и организация, осуществляющая выпускающий контроль качества, указано ООО «Нанолек».

На сайте компании Sanofi уточняется, что в России у нее работает компания «Санофи-Восток», представленная в качестве завода по производству инсулинов в Орловской области. Он же выпускает препараты для лечения онкологических заболеваний. Уточняется, что сайт принадлежит представительству АО «Санофи-авентис груп».

В базе «Контур. Фокус» фигурирует аккредитованное в 2015 году в Москве представительство АО «Санофи-Авентис Груп» (Франция). Численность иностранных сотрудников — пять человек. Его руководитель — Анжела Симакова. Она же возглавляет АО «Санофи Россия», учрежденное в июне 2000 года. Уставный капитал — более 5,6 млрд рублей, учредителем (участником) в базе числилось французское «Авентис Фарма Са» (Франция), но сейчас данных по акционерам нет.

Офис Sanofi в Париже (сс) Tangopaso Штаб-квартира Sanofi-Aventis в Испании (сс) Galifardeu

Выручка компании «Санофи Россия» за 2021 года составила 51,06 млрд рублей (в 2020 году — 49,4 млрд рублей) при чистой прибыли 1,68 млрд рублей (725 млн рублей в 2020 году). АО является владельцем торгово-фармацевтической компании «Опелла Хелскеа», созданной в октябре 2020 года (в разгар пандемии). ООО возглавляет Ирина Романова, за 2021 год фирма указала чистый убыток в размере 219 млн рублей. На АО «Санофи Россия» оформлено регистрационное удостоверение на препарат «Зодак» (от аллергии), производителем и фасовщиком первичной упаковки которого указана компания из Чехии — «Зентива к. с». Также среди партнёров фигурирует костромское АО «Ортат» (завод «Ортат» входит в дивизион компании «Р-Фарм» одного из основных бенефициаров пандемии в РФ — олигарха Алексея Репика). Сайт о препарате «Зодак» числится за ООО «Опелла Хелскеа».

Что касается упоминаемого завода в Орловской области, то в ЕГРЮЛ есть АО «Санофи Восток», учрежденное в 2004 году. В качестве учредителей ранее в базе фигурировали как Sanofi-aventis Investments, так и польская компания «Биотон», а также некое ООО «Марекс-М» и ЗАО «Регионинвест». Актуальных на сегодня данных нет. Выручка компании за 2021 год — 3,2 млрд рублей, чистая прибыль — 253 млн рублей.

Партнёр «Санофи» в России — ООО «Нанолек» уже известен читателям ИА REGNUM по публикациям о бенефициарах пандемии ковида в России, потому не будем повторяться. Президент, сооснователь и бенефициар компании (по данным на 2020 год) — Владимир Христенко, чьи данные схожи с данными сына бывшего вице-премьера, экс-министра промышленности и торговли РФ Виктора Христенко. А также Владимир Христенко — пасынок главы штаба по противодействию коронавирусу в России, вице-премьера, экс-министра здравоохранения Татьяны Голиковой.

Владимир Христенко Скриншот сайта nanolek.ru Виктор Христенко (сс) Официальный сайт Администрации президента России

В декабре 2019 года компании Санофи и «Нанолек» объявили об успешном завершении первого этапа поставки вакцины «Пентаксим», которую произвели на заводе «Нанолек» в рамках двухлетнего государственного контракта. Из официального пресс-релиза ООО следовало, что за 2019 год было поставлено 3,5 млн доз вакцины, а к концу 2020 года планировали поставить порядка 7 млн доз. Соглашение между компаниями о производстве детской вакцины в России было подписано в 2015 году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге при участии министра промышленности и торговли РФ (пост занимал и по сей день занимает Денис Мантуров), губернатора Кировской области (там базируется завод «Нанолека») и председателя правления РОСНАНО (тогда им был Анатолий Чубайс).

По итогам 2021 года ООО «Нанолек» (владелец — кипрская компания с ограниченной ответственностью «Нанолек Холдинг Лимитед»), ставшее к тому же производителем одной из вакцин против ковида, указало выручку 19,5 млрд рублей, что на 57% больше, чем в 2020 году. На препараты, связанные с ковидом, по данным из официального релиза компании, пришлось около 20% выручки. Ключевая доля годового оборота приходилась в том числе на педиатрические вакцины — «Полимилекс» и «Пентаксим».

Производство ООО «Нанолек» © Официальный сайт правительства Кировской области

«Превенар» от Pfizer и «Петровакс»

Второй препарат, на который добивались повышения цены, это «Превенар» от американской компании Pfizer. Inc и российской «Петровакс».

Нелишним будет напомнить, что Pfizer фигурировала в деле о биолабораториях США на Украине. При этом Pfizer ведёт в России бизнес с 1992 года, работает в 50 городах и зарегистрировала более 100 медицинских препаратов. В России компания представлена отдельным юрлицом — ООО «Пфайзер Инновации», которое зарегистрировано в 2015 году. Российской «дочкой» Pfizer руководит Эрик Жан Франсуа Патруйярд, который ранее был президентом и гендиректором другой американской фармкомпании — Eli Lilly & Co, также фигурировавшей в списке Минобороны России по делу о биолабораториях на Украине.

Подробно об этом ИА REGNUM сообщало в материале «Биг фарма: секретные биолаборатории на Украине и легальный бизнес в России»

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За «Пфайзер Инновации» числится около 160 госконтрактов, в том числе по поставке лекарств в государственные фармкомпании, медицинские учреждения. Закупали у «дочки» Pfizer и вакцины для профилактики пневмококковых инфекций, используемые в нацкалендаре. Держателем регистрационного удостоверения на вакцину выступает «Пфайзер Инк» (США), производителем — ООО «НПО Петровакс Фарм», которое входит в бизнес-портфель акционера «Норникеля» миллиардера Владимира Потанина. За «Петровакс» числится 16 госконтрактов на общую сумму 38 млрд рублей.

Вакцина «Превенар» компании Pfizer (сс) Whispyhistory

Газета «Коммерсант» ранее сообщила, что конкурентом «Пфайзер» и «Петровакс» по пневмококковой вакцине может стать всё тот же «Нанолек», который год назад зарегистрировал пневмококковую вакцину южнокорейской SK Biosciences.

Напомним, большинство крупных фармкомпаний России в годы пандемии ковида успели стать её бенефициарами, заработав миллиарды рублей на медпрепаратах, включая вакцины.

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