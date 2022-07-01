Вашингтон, , 05:12 — REGNUM Студия Sabotage объявила о решении отложить релиз игры Sea of Stars, которая будет представлять собой приквел к игре The Messenger. Об этом 30 июня сообщил портал Game Informer.

Видеоигры Chineseindc.com

Компания пояснила в публикации на своей странице в соцсети, что хочет «отполировать» игру, не нагружая при этом сотрудников сверхурочной работой. «Теперь мы можем подтвердить, что Sea of ​​Stars выйдет в 2023 году», — написала в после Sabotage, поблагодарив поклонников за ожидание и поддержку.

Напомним, игру The Messenger студия выпустила 30 августа 2018 года на ПК и Nintendo Switch, позже релиз состоялся на PlayStation 4 и Xbox One. Она представляет собой «пиксельный» приключенческий экшн-платформер (платформер — игра, в которой герою для завершения уровня необходимо передвигаться по платформам). Игроки выступают в роли ниндзя, который отправляется на поиски некого свитка.

Читайте ранее в этом сюжете: Sea of Stars: создатели The Messenger анонсировали свою новую игру