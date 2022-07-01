Якутск, , 05:08 — REGNUM Один из пассажиров, находившихся на борту упавшего в Алданском районе Якутии Ми-8, находится в крайне тяжёлом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивается как тяжёлое, средней тяжести и удовлетворительное, написал 1 июля в своём телеграм-канале первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. Он посетил в больнице сотрудников Авиалесоохраны, летевших в вертолёте.

Больница

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«Парни духом не падают. Мы тоже верим в их скорейшее выздоровление, врачи делают все возможное для этого. Если бы не ангелы в белых халатах, ситуация сегодня была бы куда хуже», — написал вице-премьер Якутии.

Он выразил благодарность минздраву региона и сотрудникам республиканского центра медицины катастроф за высокий профессионализм и за то, что они оперативно оказали помощь пострадавшим. Дмитрий Садовников также отметил высокие риски в работе сотрудников лесопожарных формирований, особенно на отдалённых и труднодоступных территориях.

«Туда, где простирается бескрайняя тайга, могут добраться только наши парашютисты-десантники. Произошедшее не означает, что тушить пожары на таких труднодоступных территориях не нужно. Но всегда в таких ситуациях необходимо принимать взвешенные решения, помня о главном — ничего нет важнее здоровья и жизни людей!» — отметил Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Алданском районе Якутии 29 июня. На борту находились 23 человека, в том числе 20 сотрудников Авиалесоохраны. 15 человек пострадали и были доставлены в Якутск санрейсами.