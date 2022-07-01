Донецк, 1 июля, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Населённые пункты Новобахмутовка и Пантелеймоновка были обстреляны украинскими боевиками в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Обстрел населённого пункта Пантелеймоновка был зафиксирован в 03:40 мск, он вёлся со стороны населённого пункта Новгородское. Украинские боевики вели обстрел снарядами калибра 152 мм, всего было выпущено четыре таких снаряда.

Обстрел в направлении Новобахмутовки вёлся киевскими боевиками со стороны населённого пункта Ласточкино. Уточняется, что в 04:00 мск украинские боевики выпустили по посёлку пять снарядов калибра 155 мм.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими карателями Куйбышевского района Донецка.