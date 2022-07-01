Хабаровск, , 05:05 — REGNUM Дополнительное финансирование в рамках программы «Единая субсидия» получит Хабаровский край — распоряжения об этом 30 июня подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Новое оборудование Пресс-служба правительства Хабаровского края

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На 2022 год Хабаровскому краю добавят к уже запланированным средствам 301 млн рублей, а на 2023 — ещё почти 609 млн рублей. Деньги пойдут на развитие социальной инфраструктуры.

Планируется закончить третий и четвертый этапы строительства регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре, возобновить строительство межрайонного онкологического диспансера. Для Ванинской центральной больницы приобретут медоборудование и пять автомобилей скорой помощи.

На 2022 год по межбюджетным трансфертам Хабаровскому краю также выделят ещё 713 млн рублей. Эта сумма пойдет на реализацию плана социального развития центров экономического роста региона, на продолжение строительства лечебного комплекса центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в рамках «Единой субсидии» в Хабаровском крае предполагается завершить 170 мероприятий.