Кемерово, , 05:06 — REGNUM В Кемеровской области предприниматель возместил ущерб лесному фонду в размере более 130 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В Чебулинском районе проведена проверка соблюдения законодательства об охране лесов. Вскрыт факт заготовки древесины арендатором лесного участка на площади свыше 2,3 га без подачи лесной декларации. Сумма ущерба лесному фонду России составила 134 тыс. рублей», — уточнили в ведомстве.

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании причинённого ущерба. Суд требования удовлетворил.