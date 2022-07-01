Омск, , 05:00 — REGNUM Сотрудники Госавтоинспекции в Омске устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД по Омской области.

Пешеходный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

ДТП произошло днём 30 июня. Предварительно установлено, что мужчина 1960 года рождения ехал на автомобиле Kia Rio по улице Иртышская Набережная. В районе дома № 48 он сбил девочку 2011 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлена в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крутинском районе Омской области в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

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