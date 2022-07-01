Омск, 1 июля, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Сотрудники Госавтоинспекции в Омске устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД по Омской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

ДТП произошло днём 30 июня. Предварительно установлено, что мужчина 1960 года рождения ехал на автомобиле Kia Rio по улице Иртышская Набережная. В районе дома № 48 он сбил девочку 2011 года рождения, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлена в медучреждение. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крутинском районе Омской области в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

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