Вашингтон, 1 июля, 2022, 04:57 — ИА Регнум. В Сети появилась информация о датах релиза нового симулятора гонок франшизы Need for Speed и игры Ubisoft Avatar: Frontiers of Pandora на основе фильмов серии «Аватар». Об этом 30 июня сообщил портал DSOGaming.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Известный отраслевой инсайдер Том Хендерсон утверждает, что обе игры выйдут в ноябре 2022 года. «Следующая часть Need for Speed должна выйти 4 ноября, источники также предполагают, что согласно текущему плану релиз игры Avatar от Ubisoft должен состояться 18 ноября», — написал Хендерсон на своей странице в соцсети.

Отметим, ранее Том Хендерсон также сообщил, что Ubisoft может выпустить игру Skull & Bones про пиратов 8 ноября 2022 года. Его источники подтвердили информацию о дате релиза после того, как утечку допустил онлайн-магазин Microsoft.