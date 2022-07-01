Сеул, 1 июля, 2022, 04:50 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 9528 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Из них 146 заболевших приехали в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Отмечается, что общий тренд на снижение заболеваемости COVID-19 в Южной Корее сохраняется. Тем не менее показатель по приросту заболевших за минувшую неделю превысил на 24% показатели предыдущей.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 368 857. Также за минувшие сутки в стране скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 555 человек.