Омск, , 04:49 — REGNUM В Крутинском районе Омской области в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД России по региону.

ДТП 40.мвд.рф

Автоавария произошла днём 30 июня. Установлено, что за рулём автомобиля Hyundai Elantra находилась женщина 1992 года рождения, в салоне — мужчина 1988 года рождения и двое детей (мальчик 2012 года рождения и девочка 2021 года рождения). Они ехали по автодороге Тюмень — Омск в направлении Омска.

В районе 436 км водитель не справилась с управлением. Иномарка съехала в кювет и врезалась в световую опору. Женщина и пассажиры госпитализированы с различными травмами.

Обстоятельства и причины автоаварии устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области по факту гибели трёхлетнего ребёнка в результате ДТП возбудили уголовное дело.

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