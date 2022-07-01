Якутск, 1 июля, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Ребёнка, выпавшего из окна балкона на 12-м этаже, поймал прохожий в городе Якутске. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Якутии.

МВД Окно

Уточняется, что ребёнок пяти лет, оставшись без присмотра взрослых, смог забраться на балкон и подняться до уровня окна с помощью подручных средств. Затем ребёнок, сделав неосторожное движение, выпал из окна с высоты 12-го этажа. Мужчина, проходивший мимо в этот момент, поймал ребёнка.

Мужчина и ребёнок были госпитализированы с травмами, состояние ребёнка оценивается медиками как стабильно тяжёлое.

Следователями проводится проверка по факту происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двухлетнего ребёнка в результате падения из окна общежития в Хакасии.