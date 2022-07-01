Ньюарк, США, , 04:20 — REGNUM Не менее девяти человек получили ранения различной степени тяжести в результате стрельбы в штате Нью-Джерси в США, передает телеканал CBC.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, неизвестный открыл стрельбу в городе Ньюарке. При этом среди пострадавших оказался один ребенок. Всех получивших ранения при стрельбе госпитализировали. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Других подробностей об инциденте не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня подросток 15-ти лет погиб во время стрельбы в центре американского Вашингтона. Отмечалось, что стрельба произошла во время уличного праздника в столице США. Еще трое местных жителей получили ранения.