Канберра, , 04:08 — REGNUM Санкционные меры в отношении нескольких министров правительства России и ещё 12 российских граждан ввело правительство Австралии. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба австралийского МВД.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Санкции были введены в отношении в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, министра транспорта Виталия Савельева, а также главы министерства строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина.

Также ограничительные меры были приняты правительством Австралии против 12 российских граждан, в том числе против бизнесменов Игоря Путина, зампредседателя правления страховой компании «Согаз» Михаила Путина, председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ» Романа Путина и против Алины Кабаевой.

На сегодняшний день в связи с российской спецоперацией на Украине Австралия ввела санкционные меры в отношении 828 граждан России и Белоруссии. Также в санкционный список попали 47 крупнейших российских предприятий и организаций и введено эмбарго на экспорт и импорт ряда товаров, оборудования и комплектующих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расширении Россией перечня санкционных мер в отношении Австралии. В санкционный список попали силовики, бизнесмены и журналисты, всего 121 человек.

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