Красноярск, , 04:03 — REGNUM В пятницу, 1 июля, в Красноярске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха +23… +25 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск. Коммунальный мост © Андрей Никитин

В 7:50 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 1 на 2 июля ожидается до +13… +16 °C, облачно, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 6−11 м/с. Давление — 728 мм рт. ст.

В субботу, 2 июля, в Красноярске до +19… +21 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +12… +13 °C, без осадков.

В воскресенье, 3 июля, в Красноярске ожидается до +19… +22 °C днём и до +10… +13°C ночью. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 1 июля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, местами до 25 м/с и более. В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве температура воздуха +30… +35 °C и выше.

На юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается северо-восточный ветер на порывах до 15−20 м/с. В Туруханском районе местами сильные дожди, грозы. В Эвенкийском МР местами грозы, жаркая погода, температура воздуха до +30… +32 °C.

На юге Таймырского МР, в южных районах Красноярского края, в Туве местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. В Туве местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность V класса.

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