Санкт-Петербург, 1 июля, 2022, 03:44 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Северо-Западном федеральном округе сохранится жаркая погода с температурой воздуха превышающей +30 °C. Об этом 1 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург, лето

«В Северо-Западном федеральном округе температура не опускается до комфортных значений. В Питере, Калининградской, Новгородской областях всё время температурный фон выше +30 °C. Там волна тепла с аномалией выше пяти градусов», — передаёт слова Вильфанда ТАСС.

По мнению метеоролога, жара в этих регионах обусловлена влиянием антициклона, центр которого в настоящий момент находится именно в Северо-Западном федеральном округе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов на северо-западе и востоке России в ближайшие дни ожидается аномальная жара до +30… +35 °C, в то время как в некоторых регионах Урала, юга Западной Сибири и Поволжья похолодает до уровня ниже климатической нормы на 3−7 градусов.