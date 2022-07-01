Москва, 1 июля, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Россия и США начали переговоры по возобновлению перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

МКС

«Они ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации «Роскосмос», которую возглавляет Сергей Крикалев», — приводит его слова РИА Новости.

Рогозин уточнил, что речь идет о переговорах, которые были недавно санкционированы российским правительством. Он отметил, что Вашингтон и Москва и ранее обсуждали этот вопрос, на основе этих переговоров Роскосмос и подготовил соответствующие предложения для правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член российского отряда космонавтов Анна Кикина направилась в США для прохождения тренировок к предстоящему перекрестному полету на МКС. Предполагается, что миссия отправится в космос на американском корабле Crew Dragon.