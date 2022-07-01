Россия и США начали обсуждение перекрестных полетов на МКС
Москва, 1 июля, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Россия и США начали переговоры по возобновлению перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Они ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации «Роскосмос», которую возглавляет Сергей Крикалев», — приводит его слова РИА Новости.
Рогозин уточнил, что речь идет о переговорах, которые были недавно санкционированы российским правительством. Он отметил, что Вашингтон и Москва и ранее обсуждали этот вопрос, на основе этих переговоров Роскосмос и подготовил соответствующие предложения для правительства России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее член российского отряда космонавтов Анна Кикина направилась в США для прохождения тренировок к предстоящему перекрестному полету на МКС. Предполагается, что миссия отправится в космос на американском корабле Crew Dragon.