Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Награду в размере до $10 млн за любые сведения об иностранном вмешательстве в американские выборы получит тот, кто предоставит соответствующую информацию. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США, который и ввел указанное поощрение.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

Вознаграждение также ждет и того, кому известны факты, которые помогут предотвратить попытки подобного влияния.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня телеканал CNN передал о том, что Россия якобы может использовать имеющиеся в США разногласия для того, чтобы вмешаться в ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов.

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