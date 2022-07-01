Вашингтон, 1 июля, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Награду в размере до $10 млн за любые сведения об иностранном вмешательстве в американские выборы получит тот, кто предоставит соответствующую информацию. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента США, который и ввел указанное поощрение.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

Вознаграждение также ждет и того, кому известны факты, которые помогут предотвратить попытки подобного влияния.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня телеканал CNN передал о том, что Россия якобы может использовать имеющиеся в США разногласия для того, чтобы вмешаться в ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов.