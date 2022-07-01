Токио, 1 июля, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Из-за накрывшей Токио рекордной жары в больницы с симптомами теплового удара уже третий день подряд попадают более 200 жителей. Об этом 1 июля сообщает телеканал NHK.

30.mchs.gov.ru Жара

По его данным, 30 июня медики японской столицы госпитализировали 226 человек, из которых 14 находятся в тяжёлом состоянии. В связи с аномальной жарой местные власти призывают жителей столицы избегать длительного нахождения под палящим солнцем, пить достаточные объёмы воды и использовать кондиционеры.

По данным метеорологов, 30 июня температура воздуха в Токио достигала +36,4 °C, обновив рекорд для этого месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальная жара, которой не было почти 150 лет, наблюдается в Токио четвёртый день подряд, угрожая проблемами в энергоснабжении.