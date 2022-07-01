Вашингтон, 1 июля, 2022, 03:24 — ИА Регнум. Запуск ракеты-носителя Atlas V с военными спутниками на борту отменили в США из-за непогоды, сообщает пресс-служба компании United Launch Alliance (ULA).

PIRO4D Космос

Изначально предполагалось, что старт состоится в 18:00 по местному времени (01:00 по московскому) с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Пуск задерживался на полтора часа из-за сильной облачности, а затем был отменен из-за приближающейся грозы.

«Директор миссии объявил об отмене сегодняшней операции», — объявили в компании.

Отмечается, что следующую попытку запуска ракеты-носителя произведут сутками позднее.

На борту ракеты-носителя находятся два военных спутника. Один предназначен для получения более четкой картинки с предполагаемых участков боя. Назначение второго военного спутника не раскрывается по соображениям секретности.