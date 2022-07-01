Киев, , 03:19 — REGNUM Внешний долг в размере 1,4 млрд долларов обязана выплатить Украина уже к осени текущего года. Об этом 30 июня сообщает агентство Bloomberg, опираясь на собственные подсчёты и информацию из различных источников.

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Уточняется, что Киев до 1 сентября должен выплатить сумму в размере $1,4 млрд, включая проценты. В настоящее время украинское правительство изучает возможность реструктуризации долга в условиях нынешнего положения экономики. Рассматривается несколько вариантов решения проблемы, в том числе поддержка Международного валютного фонда (МВФ), с которым ведутся переговоры по данному вопросу.

Кроме того, Киев рассматривает возможность предоставления Западом в качестве залога российских золотовалютных резервов, замороженных в рамках санкций. Это вариант считается весьма спорным с юридической точки зрения.

Отмечается, что решение проблемы вряд ли стоит ожидать раньше позднего лета.

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