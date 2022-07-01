Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Министерство обороны США получило и изучает около 1,3 тысячи предложений от 800 компаний по созданию инновационных вооружений для Украины, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее ведомство разослало организациям запрос, касающийся типов оружия, которые были определены украинской стороной в качестве ключевых. Речь идет о средствах противовоздушной, противотанковой, противопехотной и береговой обороны, а также о беспилотниках, системах контрбатарейной борьбы и устройствах защищенной связи.

В Пентагоне надеются на то, что в ближайшие несколько недель сделают выбор из представленных вариантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов написал о том, что Киев не может добиться паритета по вооружениям с Россией из-за недостаточной военной помощи со стороны Запада.

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