Вашингтон, 1 июля, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Министерство обороны США получило и изучает около 1,3 тысячи предложений от 800 компаний по созданию инновационных вооружений для Украины, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Ранее ведомство разослало организациям запрос, касающийся типов оружия, которые были определены украинской стороной в качестве ключевых. Речь идет о средствах противовоздушной, противотанковой, противопехотной и береговой обороны, а также о беспилотниках, системах контрбатарейной борьбы и устройствах защищенной связи.

В Пентагоне надеются на то, что в ближайшие несколько недель сделают выбор из представленных вариантов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов написал о том, что Киев не может добиться паритета по вооружениям с Россией из-за недостаточной военной помощи со стороны Запада.